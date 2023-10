KOLDA : remise de 200 kits scolaires aux élèves par l’Association humanitaire pour le développement à la base (ASHUDEB).

Les élèves des quartiers cité jardin Abdou Diouf, Hafia, polyvalent viennent de bénéficier de 209 lits scolaires pour l'année 2023/2024. Il s'agit de 200 enfants issus de la plupart de couches vulnérables qui vont pouvoir passer l'année scolaire en toute quiétude. Et l'ASHUDEB vient d'ôter une épine des pieds des parents d'élèves. En ce sens, Mame Thierno Aïdara, président de ASHUDEB estime que l'éducation des enfants doit être une priorité pour la communauté, mais aussi soulager les parents.

À en croire monsieur Touré, SG de l'inspection de l'académie de Kolda, "cette remise de kits scolaires me va droit au cœur. Et une initiative de ce genre doit être encouragée et accompagnée pour la réussite des enfants. En ce sens, il faut une synergie de tous les acteurs notamment celle des parents dans l'accompagnement des enfants..."

Dans cette dynamique, Mame Thierno Aïdara d'avancer : "je salue tout le monde pour votre présence au nom des enfants. D'ailleurs, l'année dernière on avait appuyé 50 enfants et nous allons continuer dans cette direction. En ce sens, nous sommes conscients que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer la société. Et pour mieux mettre notre engagement en exergue, nous avons créé une école dans notre quartier pour mieux accompagner les enfants."

Marième Pouye Hanne, adjointe au gouverneur, n'a pas manqué de louer le travail d'ASHUDEB. "Nous voyons que l'association place l'humain au cœur du développement. Et cet acte effectué aujourd'hui est salutaire, car on se retrouve dans ces enfants-là. D'ailleurs, je rappelle que nous avons été accompagnés pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et investir dans l'éducation des enfants c'est construire le Sénégal de demain."

Dans la foulée, elle est revenue en ces termes : "les parents doivent jouer un rôle important dans l'éducation de l'enfant. Et ce rôle commence par l'éducation de base de l'enfant à la maison pour être complétée par l'école. Je rappelle encore aux parents qu'il faut éduquer les enfants à la maison pour servir de modèle et d'exemple pour développer le pays. Et moi-même je suis un exemple illustratif de la réussite. C'est possible, les femmes peuvent faire ce que font les hommes. C'est pourquoi, nous devons former des agents économiques et non des charges économiques..."

Mariama Mballo, parent d'élève qui se dit soulagée par cette initiative, avoue : "d'habitude, je dépense plus de 20.000 f CFA par an pour mes enfants. Maintenant avec cet appui, je vais renforcer la dépense de la ration alimentaire des enfants. Je rappelle que nous sommes des individus issus la plupart de couches vulnérables."

C'est une occasion qui a été saisie par les populations pour formuler des demandes de l'extension de l'électricité, de l'adduction d'eau entre autres...