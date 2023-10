KOLDA : plus de 2000 ménages bénéficiaires de l’électricité avec les programmes PADES et BEST…

Ce sont plus de 2000 ménages qui vont avoir accès à l’électricité dans la région de Kolda avec les programmes PADES et BEST.

La nouvelle a été donnée par le délégué régional de la Senelec, Tidiane Kébé, en présence des autorités administratives et locales. Dans cette dynamique, le gouverneur de la région Saër Ndao a lancé un appel fort à la « caution solidaire » pour la réussite des projets dans la région.

À l'en croire, « dans tous les projets de l’État, il faut ce qu’on appelle un engagement collectif que je définis comme une caution solidaire. C’est-à-dire qu’on s’engage pour l’intérêt général et non pour celui personnel. D’ailleurs, si nous voulons développer cette nation, tous les projets que l’État amène devront être accompagnés à partir de cette caution solidaire qui engage tout le monde. Ainsi, tout le monde gagne et personne ne perd. »

Dans la foulée, il précise « et si on est dans cette dynamique, on va réussir tous nos projets, développer nos localités. C’est pourquoi, je tiens à cette notion du collectif, du partage et d’engagement surtout. D’ailleurs, si on n’a pas l’engagement des uns et des autres ce sera très difficile de mener la mise en œuvre à terme. C’est comme ça que le déficit de l’accès a l’électricité à Kolda peut être amélioré … »

Le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal (PADES) s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’accès universel à l’électricité en 2025 dans le pays. Ainsi, le projet va bénéficier à plusieurs localités urbaines, péri-urbaines et rurales dans les différentes délégations du périmètre de la Senelec. En ce sens, pour assurer la bonne exécution et le suivi du projet, une organisation des travaux est mise en place à travers une répartition des travaux par zones. C’est dans ce cadre qu’un comité régional de développement d’informations avec l’administration territoriale et les collectivités territoriales a été organisé pour mieux cerner le programme avant son exécution.

Pour Tidiane Kébé, délégué régional sud, « cette réunion est une première rencontre de tout le processus qui va suivre. Ainsi, nous aurons pour le projet BEST, 1000 ménages et 1010 ménages pour le PADAES. Ce qui tournera autour de deux mille et quelques ménages qui seront impactés par ce projet… »