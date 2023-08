KOLDA : les camps citoyens seront organisés les 19 et 22 septembre (communiqué de la zone militaire 06).

La zone militaire numéro 06 informe les populations de la tenue des camps citoyens qui auront lieu les 19 et 22 septembre prochains à l’image du territoire national. Ainsi, les inscriptions se poursuivent et se termineront le 07 septembre du même mois.



Dans la foulée, le communique informe que ce sont les jeunes (garçons et filles) ayant entre 15 et 20 ans qui sont concernés par ces inscriptions.



Le camp vise à offrir aux jeunes un cadre d’initiation à des activités tournant autour de la citoyenneté et des défis sécuritaires actuels. Cela va permettre aussi aux participants d’avoir un contact direct avec la communauté militaire et découvrir les opportunités qu’offrent les armées...