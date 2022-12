KOLDA : Thierno Amadou Baldé, le khalife général de Médinatoul Houda, n'est plus!

Thierno Amadou Baldé, le khalife général de Médinatoul Houda n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit du lundi 05 au matin du mardi 6 décembre 2022. C'est l'émoi et la consternation auprès de la famille et des fidèles. Il faut rappeler qu'il était le khalife général de la communauté firdounké qui partage la même cité religieuse de Médina Gounass. Et ces derniers appellent Médina Gounass Médinatoul Houda. Et chaque année, il y'a la ziarra de Médinatoul Houda après le daaka de Médina Gounass.

