KOLDA : Suivi des opérations de déguerpissements du marché central...quatre individus interpelés...

Dans le cadre du suivi des opérations de déguerpissements du marché central quatre individus ont été interpelés par la police. A cela s'ajoutent des tables et de la marchandise. Et à la suite de celà, certains commerçants ont été réticents à cette nouvelle mesure des forces de défense et de sécurité. C'est ce qui explique ces arrestations parmi eux. Les faits se sont passées ce mercredi 11 janvier 2023.

D'après le commissaire urbain de Kolda Malick Dieng " c'est toujours dans la continuité des opérations de déguerpissements des différentes artères et trottoirs du marché central. Et après quelques jours, on revient pour voir si les choses ont été respectées dans le cadre du suivi. Et à notre grande surprise sur le terrain, on a constaté que certains étaient en train de revenir de manière subtile. Et on leur a demandé de partir mais certains se sont opposés à cette demande. C'est pourquoi, quatre individus ont été interpelés et du matériel saisi..."