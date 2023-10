KOLDA : Moussa Baldé (président du conseil d’administration hôpital régional/MESRI/PCD) dote la structure et le handisport de fauteuils roulants…

Le ministre de l’enseignement supérieur et président du Conseil d’administration de l’hôpital régional, Moussa Baldé, a mis à la disposition dudit hôpital 11 fauteuils roulants, des produits d’entretien et de nettoiement et 11 fauteuils roulants pour le handisport. La cérémonie de réception a été faite ce matin par le Pr Boubacar Fall, président de la commission santé du Conseil départemental et vice-président du Conseil d’administration de l’hôpital régional représentant Moussa Baldé, ce jeudi 26 octobre.

Ce matériel a un coût d’une valeur de cinq millions f cfa.

À cette cérémonie, il faut ajouter les représentants de la ligue de handisport de Kolda.

À en croire le Dr Djibril Yansané, directeur de l’hôpital, « c’est un geste qui vient à son heure avec ce matériel composé de fauteuils roulants, de produits d’entretien et de nettoiement des locaux. Ainsi, tout le monde sait que nous sommes dans une structure sanitaire où il y a des personnes à mobilité réduite qui viennent s’y soigner. En ce sens, d’autres aussi en ont besoin par rapport aux différentes pathologies qu’ils présenteront. C’est pourquoi, ils pourront être accueillis et acheminés dans les différents services pour leurs soins. »

Pour le Pr Fall, représentant le ministre « ce don est constitué de 11 fauteuils roulants pour l’hôpital régional, de 11 fauteuils roulants pour l’association handisport et de produits d’entretien et de nettoiement... » Dans la foulée, il estime que le ministre Moussa Baldé (MESRI/PCD) a voulu faire ce don pour appuyer l’hôpital puisqu’il est déjà le président du Conseil d’administration de l’établissement.

En ce sens, il rappelle « que l’association handisport avait saisi le ministre pour solliciter un soutien et il a profité de cette occasion pour concrétiser cet appel des handicapés. Donc tout ceci est une continuité des efforts que le ministre est en train de faire pour l’hôpital mais également pour le département en vue d’appuyer tous les secteurs comme le sport, la santé entre autres. Et moi en tant que son représentant dans le CA , j’ai remis ce jour cet appui aux organisations auxquelles il est destiné. »

Dans cette dynamique, El Hadj Sané, SG handisport de Kolda avance : « nous sommes très satisfaits d’avoir reçu ce don de 11 fauteuils roulants du ministre Moussa Baldé, président du conseil départemental. Et ce geste entre dans le cadre de l’accompagnement des couches vulnérables. »

D’ailleurs, il précise : « ce n’est pas la première fois que le ministre accompagne les personnes handicapées. Cette fois-ci c’est la ligue d’handisport qui bénéficie de ce don constituant un ouf de soulagement pour nous. Et je rappelle que le fauteuil roulant coûte cher et nous peinons à nous l’offrir. Si aujourd’hui, le ministre pense à nous, on ne peut que nous en réjouir… »