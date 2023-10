KOLDA : Les femmes de Bby valident le choix de Macky Sall et votent Amadou Ba...

Les femmes de Bby de la région de Kolda ont validé le choix de Macky Sall et votent Amadou Ba pour la présidentielle de février 2024. Ces dernières l'ont fait savoir à travers leur rencontre tenue ce dimanche 08 octobre sous la houlette de Moussa Baldé PCD/MESRI. Ainsi, elles ont adopté une résolution dans laquelle elles précisent leur engagement aux côtés du choix de Macky Sall. En étant derrière Moussa Baldé, les leaders comme Astou Boiro, Coumba Baldé (HCCT) de Kolda, Aminata Diao (HCCT) de Vélingara réitèrent leur soutien à Macky Sall et invitent leurs consoeurs à parrainer et voter massivement Bby. Et pour cela, Moussa Baldé les a encensées pour ne suivre que le candidat de Bby pour une victoire éclatante.

À en croire Astou Boiro, première secrétaire élue du Conseil départemental de Kolda : "je salue cette mobilisation des femmes en vue de la présidentielle de 2024. En ce sens, Monsieur le ministre, les femmes du Fouladou vous remercie pour les efforts de développement consentis pour leur autonomisation, la mécanisation de l'agriculture."

C'est pourquoi, elle précise : "les femmes de la région de Kolda disent "oui" à Amadou Ba pour 2024. Et nous allons nous mettre pleinement dans le parrainage et voter massivement Bby pour le 25 février."

Pendant cette rencontre, une résolution a été lue par Diénaba Baldé adjointe au maire de Saré Bidji pour matérialiser encore leur engagement au sein de Bby pour élire le candidat Amadou Ba en février 2024. Dans cette résolution, il a été mentionné les nombreuses réalisations dans la région de Kolda et au niveau national. C'est fort de ce constat que les femmes de Bby de la région de Kolda s'engagent à élire Amadou Ba en étant derrière Moussa Baldé.

Dans la foulée, Coumba Baldé (HCCT) invite les femmes à ne pas se tromper de cible car la bonne est le Bby. D'ailleurs, selon elle, "les femmes sont témoins des nombreuses réalisations dans le monde rural avec le régime de Macky Sall. C'est pourquoi, nous devons élire le candidat Amadou Ba pour la continuité..."

Dans cette dynamique, Moussa Baldé PCD/MESRI est revenu sur les réalisations du président de la République Macky Sall. C'est pourquoi, il précise : "nous devons suivre cette voie et non le contraire. Et cette résolution des femmes lue ici, sera remise à qui de droit. Et avec une telle mobilisation, le parrainage est déjà plié, on vous donne rendez-vous à la présidentielle..."