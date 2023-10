KOLDA : Le mouvement « Yiddi Kolda » de Youssouph Kandé (maire adjoint) parraine le candidat Amadou Ba avec 300 signatures…

Le mouvement « Yiddi Kolda » de Youssouph Kandé adjoint au maire de Kolda parraine le candidat Amadou Ba avec 300 signatures en un temps record.

Selon ce dernier, cette action entre dans le cadre de la continuité de son compagnonnage avec son ami et frère Macky Sall. En ce sens, il précise que le candidat de son mouvement demeure Amadou Ba et il sera soutenu comme son prédécesseur Macky Sall pour une victoire éclatante au Fouladou. Cette rencontre a été présidée par Moussa Baldé, le PCD qui n’a pas manqué de rappeler, durant ce week-end (7/8 octobre), aux militants de faire le bon choix c’est-à-dire Bby.



À en croire Youssouph Kandé, « cette rencontre s’inscrit juste dans le lancement du parrainage. Et en ce sens, nous avons voulu signifier que le mouvement parraine le candidat Premier ministre Amadou Ba. C’est pourquoi, il fallait le faire d’une certaine manière comme en même temps on devait se rencontrer. »

Dans la foulée, il précise : « les fiches sont arrivées hier au nombre de 300 et dans la matinée on avait déjà parrainé pour 300. C’est dans cette lancée qu’on nous a donné d’autres fiches pour continuer le travail. D’ailleurs, le candidat du mouvement « Yiddi Kolda » c’est Amadou Ba. N ous sommes toujours cohérent par ce que mon ami et frère, le président Macky Sall m’avait demandé de revenir à Kolda pour faire de la politique. » À ce titre, il souligne « qu'étant donné qu’il a fait ses adieux en disant qu’il ne se représentait pas, avant de choisir quelqu’un d’autre, le mouvement dans sa cohérence continue de soutenir le président de Bby … »