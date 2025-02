KOLDA : La presse décline un plan d’actions pour accompagner les performances scolaires…

La presse locale de Kolda a été invitée par l’inspecteur d’académie Mamadou Diop à l’élaboration d’un plan d’actions pour accompagner les performances scolaires. Il s’agit pour l’académie de relever la pente à l’examen du baccalauréat classant souvent l’académie dernière tandis qu’elle est première au CFEE et sixième au BFEM.

C’est dans ce cadre qu’un forum avait été organisé avec tous les acteurs du secteur les 9 et 10 décembre 2024 où des engagements avaient été pris pour inverser la tendance. Et dans ce dispositif, la presse a un rôle crucial à jouer pour sensibiliser la communauté sur la nécessaire amélioration des résultats scolaires.

Avec ce plan d’actions, la presse compte organiser des émissions de sensibilisation dans les radios, les télés, des reportages de presse écrite. Dans la foulée, il faudra accompagner par des plaidoiries auprès des collectivités territoriales, les décideurs, l’administration territoriale, les services déconcentrés.

Ainsi, plusieurs difficultés ont été soulevées comme les problèmes de tutorat pour les élèves, les affectations tardives des enseignants. À cela, il faut ajouter les excès des évènements festifs comme les soirées dansantes ou culturelles (mariages, baptêmes), les concerts, les matchs de football, l’utilisation abusive des réseaux sociaux entre autres influant négativement sur les résultats des examens. C’est pourquoi, il faut sensibiliser par des émissions radio en faisant des immersions appuyées par des reportages télé et de la presse écrite surtout dans le monde rural pour inverser la tendance.

Au nom de l’IA, le SG Touré avance : « nous sommes convaincus qu’à Kolda les gens travaillent pour avoir les résultats. Et après analyse des résultats aux examens où nous sommes 1ers au CFEE, 6e au BFEM et dernier au BAC, l’IA a convoqué un forum lors duquel un diagnostic a été fait et des pistes de solutions ont été dégagés. C’est pourquoi, tout le monde est attendu pour améliorer les résultats. » D’ailleurs, selon lui, « la seule mission est la réussite de l’enfant koldois ». À ce titre, il soutient : « cette année, Kolda a eu 111 mentions au BAC, monte au podium du concours général et a des élèves au niveau du LYNEQ de Diourbel. »