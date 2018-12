KOLDA : Intoxication alimentaire à Saré Dialiman (Médina Yoro Foula) fait un mort et 26 hospitalisés.

Une intoxication alimentaire a fait un mort et 26 malades hospitalisés par la consommation d’un couscous ayant passé la nuit à Saré Dialiman (commune de Koulinto) dans le département de Médina Yoro Foula. Les faits qui se sont déroulés le lundi 24 décembre résulteraient certainement d'un couscous souillé par des insectes, ou autres rongeurs.



Au total, 27 personnes ont ainsi été victimes d’intoxication alimentaire dont un cas grave, celui d’un enfant qui est décédé par la suite au poste de santé de l’Agence des Musulmans d’Afrique à Kolda puis enterré. Informé du décès, le procureur a ordonné que le corps sans vie de l’enfant soit exhumé pour les besoins de l’autopsie. Ce qui a été fait par les sapeurs-pompiers en compagnie de la gendarmerie ce mercredi 26 décembre. En attendant, les résultats de cette autopsie, les 26 autres victimes sont en train d’être soignées au district sanitaire et au centre hospitalier régional de Kolda où elles ont été évacuées par leurs proches depuis le mardi 25 décembre. Cependant, leurs jours ne seraient pas en danger, informe une source médicale.



Il faut noter que beaucoup d’individus meurent dans des circonstances similaires, parfois par faute de premiers soins ou de l’enclavement de la zone. C'est pourquoi les aliments doivent être couverts par mesure d’hygiène pour prévenir de pareils cas.



En tout cas l’affaire défraie la chronique dans le Fouladou et reste suivie de près...