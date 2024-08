Journée nationale de l’arbre/ Ousmane Sonko: « Nous avons besoin d’un Sénégal vert… »

Le premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce samedi le déplacement au niveau de l’échangeur de la patte d’oie en vue de poser l’acte de reboisement. En marge évidemment de cette journée nationale de l’arbre, Ousmane Sonko accompagné du ministre de l’environnement, des équipes des agents des eaux et forêts, des autorités administratives, le préfet de Dakar et du maire de la commune de Patte d’Oie qui l’a accueilli, a délivré un message aux citoyens sénégalais. « Nous sommes ici pour représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le cadre de ces activités citoyennes, cet investissement humain. Aujourd’hui, dans le cadre de la journée nationale de l’arbre après les premiers actes concernant le set-settal et l’assainissement, nous voulons que tous les sénégalais mettent la main dans la pâte. Le reboisement est important pour la santé humaine et pour la protection de l’environnement. Mais étant donné que nous avons décidé, avec l’instruction du chef de l’Etat, de prendre symboliquement le manguier car, il représente non seulement un arbre qui est utile dans l’espace , mais aussi, économiquement, il est d’un apport considérable » a réitéré le premier ministre dans la presse.







Toutefois, son message a été sans équivoque pour la pérennisation de cet acte: « ce changement climatique et l’avancée du désert doit nous pousser à un comportement plus juste envers notre environnement. C’est pourquoi nous invitons à plus d’investissement dans ces actes de citoyenneté car, nous avons besoin d’un Sénégal vert et prospère ».







Ousmane Sonko invite cependant à se focaliser sur la journée de demain que le chef de l’Etat va président dans la ville sainte de Touba.