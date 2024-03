Journée internationale de la femme : "Nous devons refuser de nous complaire dans la facilité, et préférer relever chaque défi avec détermination", (Victorine Ndeye)

Le mérite, pour une femme, est souvent remis en question, soumis à des critères différents de ceux des hommes, a constaté Victorine Anquediche Ndeye, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui présidait la cérémonie de célébration de la journée internationale des droits des Femmes ce 8 Mars à Diamniadio, initiée par les femmes des différents départements ministériels de la Sphère Ousmane Tanor Dieng. Ces travailleuses qui luttent pour leurs droits et négocier pour une meilleure prise en charge de leurs conditions de travail ont célébré cette journée sous le thème « la Microfinance et l'économie sociale et solidaire : leviers d'autonomisataion des femmes. »



À cette occasion, la marraine du jour, Victorine Ndeye en a profité pour rendre un vibrant hommage à la mémoire de leurs collègues, parents et amis qui les ont quittés. "Mes très chères sœurs, dans nos parcours, différents pour chacune d’entre nous, nous trouvons

la force nécessaire pour affronter les défis quotidiens. Très tôt, nous prenons conscience des défis spécifiques auxquels les

femmes font face : la nécessité de se battre pour être entendues et

respectées dans un monde souvent dominé par les hommes", a-t-elle souligné, poursuivant que malgré ces défis, elles choisissent de tracer leur propre chemin, refusant de se laisser limiter par les seules attentes de la société.

Nous cherchons à transformer nos échecs en succès, refusant de nous laisser définir par les jugements extérieurs, ajout-elle, poursuivant notamment que "le mérite, pour une femme, est souvent remis en question, soumis à des critères différents de ceux des hommes. Nos vies ne peuvent être un long fleuve tranquille. Nous connaissons des épreuves, des moments de doute, mais nous ne devons jamais abandonner. Nous devons refuser de nous complaire dans la facilité, et préférer relever chaque défi avec détermination. Nous sommes le fruit de nos expériences, guidées par une volonté inébranlable et une conviction profonde", a estimé le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, invitant ses collègues à faire des choix qui les déterminent et les guident tout au long de leur parcours professionnels et de leur vies.