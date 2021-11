Journée des Forces armées : La « Grande muette » veut communier avec son Chef suprême et la Nation sénégalaise

C’est un communiqué de la direction de l’information et des relations publiques de la grande muette qui a fait l’annonce.



Le président de la République, Macky Sall, par ailleurs, Chef Suprême des armées, va présider une cérémonie dans la cour d'honneur du quartier Dial Diop, en présence des hautes autorités civiles, administratives, diplomatiques et militaires des Invalides.



Il est prévu la traditionnelle cérémonie de prise d'armes, qui sera animée par la Musique principale des Forces armées. Il s’en suivra un dépôt de gerbe au Mémorial du souvenir et le baptême des promotions de l’Ems et de l’ENOA



Des activités, poursuit un document, seront également organisées au niveau de toutes les zones militaires sous la responsabilité des commandants de zones.



« Cette manifestation constitue, comme de coutume, une opportunité pour les Forces armées de communier avec leur Chef suprême et toute la Nation sénégalaise », conclut le communiqué.