Journée de sensibilisation au lycée J. F. Kennedy : Une centaine d’élèves sensibilisées sur les enjeux liés à l’hygiène menstruelle

Dans le cadre du projet « Santé en lumière », l’association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) en collaboration avec la fondation Bill et Mélinda Gates ont organisé un « Amphi pédagogique » afin de sensibiliser les élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy sur l’hygiène menstruelle. Avec comme thème : « Briser les tabous et promouvoir l’hygiène menstruelle pour un avenir meilleur », le but principal est de promouvoir une meilleure compréhension et gestion de l’hygiène menstruelle auprès des élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy. L’objectif spécifique est de sensibiliser au moins 100 élèves aux enjeux liés à l’hygiène menstruelle, de démystifier les tabous associés aux menstruations grâce à des échanges avec des spécialistes, de fournir aux élèves des outils pratiques, notamment des serviettes hygiéniques pour gérer leurs menstruations dans la dignité.



Selon le proviseur du lycée Kennedy, Fatimata Sow Sarr, la question de l’hygiène menstruelle occupe une place importante dans leur établissement composé de jeunes filles. C’est la raison pour laquelle, avec l’accompagnement de la douane sénégalaise, un dispositif de blocs sanitaires a été mis en place. Hormis la douane, la société d’eau au Sénégal a aussi apporté sa participation en rénovant le réseau d’adduction d’eau. Ainsi, pour mieux gérer l’hygiène menstruelle, le lycée Kennedy a pris en compte tous les devants permettant à l’élève de trouver des serviettes soit au niveau des surveillants, à l’infirmerie ou même à l’administration.



De l’avis de la chargée de l’information et de la communication des sages-femmes du Sénégal, Ramatoulaye Diouf, ce qu’on doit retenir c’est la protection car la gestion de l’hygiène menstruelle repose sur trois piliers. Il s’agit de la protection hygiénique, les infrastructures et l’élimination des déchets autrement dit des serviettes usagées. Dans le cas contraire, la jeune fille peut être exposée à des infections urinaires pouvant impacter la santé de reproduction. Mieux, une bonne gestion des menstrues va aider les filles sur les absences scolaires. S’agissant de la honte, la peur, la sage-femme a fait savoir que cela relève des conditions physiologiques qu’il faut gérer avant de prendre des analgètes pour les douleurs et utiliser des serviettes adéquates. Dans cette même dynamique, elle informe que 83,26% des filles ne sont pas préparées en voyant leurs premières règles. C’est pourquoi la sage-femme a appelé à la sensibilisation pour permettre aux filles de bien gérer leurs menstrues.

D’une manière symbolique, les journalistes en santé ont remis des dons de serviettes hygiéniques à l’école.