Jour de Magal : Porokhane fait le plein.

La cité religieuse de Sokhna Mame Diarra Bousso a fini de faire le plein en ce jour de Magal.



Les talibés sont venus nombreux répondre à l'appel du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Les différents points d'attraction sont le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, son puits, l'école coranique qui accueille ses homonymes, la résidence du Khalife et celles des autres guides religieux dont Serigne Bass Porokhane et Serigne Issakha Mbacké etc...



En cette période de Covid, le respect strict des règles d'hygiène et de distanciation est scrupuleusement observé par les fidèles. Le port du masque non plus n'est pas en reste...