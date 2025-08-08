« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

Deuxième volet d’un feuilleton à rebondissements. Dans son édition du 8 août 2025, le quotidien Libération révèle des éléments troublants extraits du téléphone de El Hadji Assane Demba, identifié par la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc) comme « Leuk Daour », présumé complice de El Hadji Babacar Dioum alias « Kocc Barma ». Des messages WhatsApp compromettants, des noms sensibles, des sommes d’argent en liquide, et une défense hésitante. Plongée dans une affaire où politique, réseaux et soupçons s’entremêlent dangereusement.


« Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans »
 
C’est à travers cette simple phrase, envoyée à un certain « Mbd Privé » via WhatsApp, que l’étau s’est resserré autour de El Hadji Assane Demba. Selon Libération, l’homme n’a pas nié l’échange, même s’il a tenté de relativiser la portée du message en arguant que la conversation était éphémère, et que certains messages auraient disparu. Le fameux « Mbd Privé » n’est autre, selon ses dires, que Mamadou Diao, ex-directeur des Domaines, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao.
 
 
Des relations « fraternelles »… et une enveloppe de 200.000 FCFA
 
Interrogé par les enquêteurs, El Hadji Assane Demba a reconnu une amitié étroite avec Mame Boye Diao, affirmant qu’ils entretiennent des relations « fraternelles » depuis son engagement politique entre 2018 et 2019. Il a aussi confirmé avoir reçu une enveloppe de 200.000 FCFA remise par le vigile de Diao pour l’aider dans ses déplacements. Une aide qu’il jure ne pas avoir utilisée pour fuir, mais simplement pour prolonger son séjour à Dakar, précisant qu’il n’était pas dans « une urgence absolue ».
 
 
« Je contrôle la situation » : une déclaration inquiétante
 
Parmi les messages les plus saisissants figure celui-ci :
 
« Mb avant de partir il faut savoir par où partir !!! Le seul truc qui peut m’inquiéter c’est qu’il parle de moi !! Sinon jusqu’à l’extinction du soleil on ne remontera pas à moi. S’il parle de moi à la mn, je le saurai… Je contrôle la situation. »
 
Une déclaration qui sonne comme une tentative de maîtriser les retombées de l’arrestation de « Kocc Barma » et de verrouiller les fuites éventuelles. Pour El Hadji Assane Demba, ce message traduisait uniquement son inquiétude, car il avait déjà été éclaboussé par cette affaire dans le passé, lorsque sa photo avait été associée à tort à un dossier judiciaire.
 
 
Trois personnes seulement sauraient « la vraie histoire »
 
Dans une autre discussion interceptée, Demba affirme que « la vraie histoire n’est connue que par trois personnes ». Interrogé, il a tenté de désamorcer cette déclaration en expliquant qu’il évoquait son sentiment d’injustice face aux accusations sans fondement dont il aurait fait l’objet.
 
 
Et Mame Boye Diao dans tout ça ?
 
L’ex-DG des Domaines, aujourd’hui maire de Kolda et sous contrôle judiciaire dans une autre affaire, a lui aussi été entendu. D’après Libération, il ne fait l’objet d’aucune charge dans ce dossier. Il a reconnu avoir connu El Hadji Assane Demba à l’occasion de la présidentielle de septembre 2023, dans le cadre du parrainage. Il confirme également lui avoir remis une somme de 200.000 FCFA, mais nie tout lien avec la vente du site mentionné dans les messages. Sur le nom de Me Anta Mbaye, citée dans un autre message, il a précisé qu’il s’agit de son avocate dans une procédure distincte.
Vendredi 8 Août 2025
