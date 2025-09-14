Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes


Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes
La commune de Jaxaay a abrité, ce samedi 13 septembre, la cérémonie de clôture du camp de vacances inclusif organisé par le Centre inclusif de vacances (CIVA), dirigé par Mme Niane et dédié aux enfants autistes. Placée sous le parrainage de feu Nicolas Diop, ancien animateur de Sud FM, cette édition a réuni plus de 30 enfants pendant trois semaines.
Durant 21 jours, les participants ont été encadrés par des animateurs polyvalents et initiés à diverses activités éducatives et artistiques : perlage, peinture, coloriage, bricolage, poterie… Des moments de partage qui ont permis de révéler des talents insoupçonnés chez ces enfants à besoins spécifiques, intégrés aux côtés d’enfants dits « normaux » pour favoriser l’inclusion.
Présidant la cérémonie, le maire de Jaxaay, Abdou Aziz Diané, et l’adjoint au sous-préfet, Kaly Balla Doumbia, ont salué cette initiative citoyenne et plaidé pour une meilleure prise en charge institutionnelle des enfants autistes. « Cette journée est une journée pédagogique et de socialisation. Organiser ces enfants dans un camp demande des moyens, et ce que le CIVA a accompli mérite d’être soutenu. L’État doit faire sa partition pour élargir ce type de programme », a déclaré M. Doumbia.
Ce dernier a également appelé à la mise en place d’une classe inclusive dans la commune de Jaxaay, estimant que l’espace existe et que cette initiative profiterait non seulement à la localité mais aussi à l’ensemble du département.
Dimanche 14 Septembre 2025
