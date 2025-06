Iran: au moins 610 morts depuis le début de la guerre contre Israël (ministère de la Santé)

La guerre déclenchée par Israël contre l'Iran le 13 juin a fait à la date de mardi au moins 610 morts et plus de 4.700 blessés, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère de la Santé.



"Au cours des 12 derniers jours, les hôpitaux (...) ont été confrontés à des scènes extrêmement pénibles", a écrit sur X le porte-parole du ministère, Hossein Kermanpour. Un précédent bilan publié samedi faisait état de plus de 400 morts et 3.056 blessés.