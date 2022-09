Inondations à Saint Louis : Pape Djibril Fall et son document PDF qui décrit un échec des élus de la vieille ville

À quelques jours de l’installation de la nouvelle assemblée nationale, le député non-inscrit, Pape Djibril Fall initie une tournée dénommée Jokko Ak Askan Wii dans un contexte climatique marquée par la pluviométrie. Dans l’ancienne capitale sénégalaise, le nouveau parlementaire constate que les inondations et le manque d’assainissement compromettent actuellement les conditions de vie des populations. « Saint-Louis est une ville stratégique, mais ceux qui ont en charge sa gestion, qu’ils soient maires ou députés, ont fini de démontrer leur incompétence. On leur décerne un certificat d’échec. D’ailleurs, les quartiers que nous avons visités ne peuvent juste pas continuer à vivre comme ça », a soutenu Pape Djibril Fall. Ce constat désolant qui a ponctué la visite de Pape Djibril Fall dans les quartiers inondés de la vieille ville de Saint-Louis tels que Guet Ndar. Guinaw Rails, Diami Naar et Guet Ndar montrent le spectacle affligeant de l’absence, selon le député, d'une véritable politique d'assainissement.





Dans plusieurs quartiers, les populations pataugent sous le regard dépité de Pape Djibril Fall. À Guinaw rails 1, les habitants n’ont pas fini de déplorer la stagnation d’eaux des pluies précédentes qu’ils se voient confrontés à de nouvelles inondations. Ces populations vivent toute l’année dans les eaux. « Ni le service d’hygiène, ni la direction de la protection civile ne pointent le bout du nez. Guinaw rails 1, Guinaw rail 2 et Médine, malgré la présence d’une station de pompage des eaux pluviales, restent une zone impactée par les eaux et les maisons abandonnées et d’autres habitées dans des conditions dégradantes », déplorent-elles devant le parlementaire qui estime que le danger est permanent et la banalisation des besoins pressants des populations est bouleversante. À Diami Naar, la situation n’est pas plus reluisante selon le député. Sa particularité est que c’est une zone mais qui n’a pas grand-chose à envier aux bidonvilles.





Les populations demandent la restructuration du quartier Diami naar et Pape Djibril Fall se fait le porte-voix des Saint-louisiens pour que les pouvoirs publics leur viennent en aide. « J’interpelle justement le ministre de l’Intérieur pour que le plan Orsec fasse ses preuves le plus rapidement possible ici. Je n’ai pas senti de plan Orsec ici, tout ce que j’ai vu ce sont des populations laissées à elles-mêmes », considère le parlementaire. En dehors de difficultés liées aux infrastructures scolaires et de loisirs dans des localités comme Diami Naar et Pikine, Guet-Ndar, une autre localité très connue et fréquentée de la région manque de tout, selon le député. « Les pêcheurs souffrent d’un problème d’accès à la ressource et les navires étrangers pillent les fonds marins. La zone d’exploitation qui leur permettait de gagner leur pain quotidien est désormais une zone d’exclusion avec l’exploitation du gaz. La plateforme est installée sous le nez des populations et aucune chance ne leur est donnée d’accéder à cette zone qui est pourtant la plus poissonneuse », constate l’élu.