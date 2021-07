Inhumation de Mabousso Thiam : Le protecteur, le condensé des valeurs, le modèle, pleuré par ses proches collaborateurs, parents et le Rwanda s’en mêle…

L’ancien administrateur de l’ADPME et ex agent de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Parents, amis, collaborateurs actuels et anciens ou ex, ont accompagné Mabousso Thiam à sa dernière demeure ce lundi 26 juillet 2021.



Lors de la prière mortuaire avant son inhumation, les témoignages de toutes les autorités présentes sont unanimes : c'était un homme bon, très cultivé, serviable, de principe, d’une grande humilité, modeste … Mabousso était un soldat de son pays. Il avait toujours défendu les intérêts de sa nation. Il s’était toujours investi pour la bonne marche et le développement économique de son pays.



Le monde des affaires dit avoir perdu un modèle car il a su marquer d’une empreinte indélébile sa contribution pour la bonne marche et le développement des affaires. Il avait joué un rôle prépondérant dans la plus grande sobriété pour le renforcement des acteurs du monde des affaires. Pierre Goudiaby Atepa et Babacar Ngom de la Sedima prônent pour la perpétuation de son œuvre, de sa vie que les jeunes doivent prendre en exemple. Un modèle hors pair.



Du côté de sa famille, il était un grand fédérateur. Selon son frère interrogé, Mabousso n’avait pas de frontière au sein de la grande famille même dans son village natal à Gaya dans le département de Dagana, il avait des affinités et montrait sa totale disponibilité.



Selon les témoignages, le Sénégal vient de perdre un de ses illustres serviteurs.