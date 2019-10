Incendie dans un appartement à la Cité Alia Diène de Ouest Foire : comment le pire a été évité par les riverains

Jeudi 02 octobre, un peu après 17 heures, un incendie s'est déclaré dans un appartement niché dans un R+4 sis à la cité Alia Diène de Ouest Foire.



Le feu est parti de la salle à manger et s'est dirigé vers les autres pièces de la maison, entraînant une peur panique des occupants, dont la plupart est composée de filles.



« C'est après la prière de Takussan que nous avons vu des flammes s'échapper de la salle à manger », témoigne Mouhamed Sarr qui se présente comme un membre de la famille affectée. « Nous étions en bas, mais nous avons tout de suite compris que nous devrions intervenir pour sauver les occupants de l'appartement », confie-t-il à Dakaractu.

Heureusement pour les victimes, des riverains se sont démenés pour pouvoir les évacuer. « J'étais chez moi lorsque ma femme m'a appris qu'un appartement avait pris feu. J'ai rallié les lieux subitement et j'ai vu que des enfants étaient coincés par les flammes. Nous avons alors pris sur nous la décision de les sauver en attendant l'arrivée des sapeurs pompiers. C'est ainsi que j'ai affrété une échelle pour faire descendre certains d'entre eux. Multipliant les stratégies, nous avons pu sauver une dizaine d'enfants en leur demander de sauter sur un matelas tenu par une quinzaine de personnes », nous confie Ibrahma Ndiaye.

Appelés à 17 heures 24 minutes, les sapeurs pompiers sont arrivés sur les lieux à 17h 50 comme le confirme le sergent chef Mouhamadou Diallo de la 12e compagnie de Dieuppeul. À l'en croire, les soldats du feu sont rapidement entrés en action, c'est à dire à 17 heures 51 et ont pu circonscrire le feu et évacuer tous les occupants du bâtiment.

Selon le sergent-chef Diallo, les victimes sont au nombre de 07 dont 02 (deux filles de 4 et 13 ans ) intoxiqués qui ont été évacués à bord d'une ambulance au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. « Mais leur vie n'est pas en danger », précise-t-il.

Au sujet des dégâts matériels, Mouhamed Sarr nous apprend que tous les meubles qui étaient dans la salle à manger ont été endommagés.

L'origine des flammes reste pour l'heure inconnue même s'il nous est signalé la présence dans la salle à manger de matelas où se trouvaient des enfants au moment où la pièce prenait feu.



Selon certaines indiscrétions, le bâtiment est utilisé comme internat et abriterait des filles qui ont toutes mémorisé le coran.