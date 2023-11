Inauguration de la Maison des Nations Unies à Diamniadio: " En plaçant cet édifice ici..., nous avons voulu offrir aux 34 Agences onusiennes représentées au Sénégal un cadre adéquat de travail"( Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Il s'agit d'un site " bâti sur une superficie de 13 hectares, dont les commodités répondent aux meilleurs standards des Nations Unies sur les normes de travail", a-t-il informé.



Selon le chef de l'État, " le bâtiment est doté d’un système de mix énergétique utilisant le solaire en priorité et intègre 80 000 m2 d’espaces verts". Et en plus, l'édifice placé au " cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, nous avons voulu offrir aux 34 Agences onusiennes représentées au Sénégal un cadre adéquat de travail pour faciliter leur interaction dans la complémentarité", a-t-il ajouté.



Voici son discours...,



"Cette cérémonie d’inauguration de la Maison des Nations Unies à Diamniadio, marque, une fois de plus, l’attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarnent l’idéal de paix et l’aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C’est tout le sens de l’édification de ce somptueux complexe, qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l’Organisation des Nations Unies. En plaçant cet édifice ici, au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, nous avons voulu offrir aux 34 Agences onusiennes représentées au Sénégal un cadre adéquat de travail pour faciliter leur interaction dans la complémentarité.

Cette Maison est notre contribution à la

stratégie de l’Organisation visant à créer une peilleure synergie entre ses différentes

entités chargées des activités opérationnelles de développement, de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité.



Comme nous venons de le voir avec le film, il s'agit d’un bâtiment moderne, bâti sur une superficie de 13 hectares, dont les

commodités répondent aux meilleurs

standards des Nations Unies sur les normes de travail et impératifs de sécurité.

Je rappelle que des unités de la Gendarmerie et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont déployées à proximité pour assurer la sécurité et la sûreté des lieux. Nous avons également voulu tenir compte des exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, le bâtiment a été conçu et équipé de

façon à minorer ses besoins en électricité. Il est doté d’un système de mix énergétique utilisant le solaire en priorité et intègre 80 000 m2 d’espaces verts.

En matière de politiques publiques, nous

avons matérialisé ici, une fois de plus, notre stratégie nationale de Partenariat public-privé. La Maison des Nations Unies est en effet le fruit d’un partenariat sous forme de location-vente, entre l’Etat du Sénégal et la société Envol Immobilier qui a conçu, financé et construit le projet.



J'adresse mes vives félicitations à M. Madani Tall, Président du Conseil d’Administration de d’Envol Immobilier, pour le travail remarquable abattu ici, y compris en pleine période de pandémie COVID-19. J’y associe la société WIETC et les autres entreprises, nationales et étrangères, qui ont contribué à la réalisation du projet. Je n’oublie pas les services de l’Etat, notamment le Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, ainsi que la Société de gestion du Patrimoine bâti, qui ont piloté avec le système des Nations Unies la mise en service du bâtiment, en conformité avec les normes requises.



Tout ce travail a nécessité du temps et des

efforts considérables. Félicitations à tous.

Je souhaite également plein succès au projet immobilier que la société Envol est en train de réaliser pour contribuer à l’offre de logement qui accompagne l'implantation de la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Ainsi, Diamniadio, terrain quasiment vague il y a quelques années, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations

multiples. Aujourd’hui, il y a :

Diamniadio l’administrative, avec ses

Sphères ministérielles ; Diamniadio l’industrielle et commerciale, avec son parc industriel, son centre des Expositions, son Marché d'intérêt national et sa gare des gros porteurs ; Diamniadio la studieuse, la

scientifique, et la technologique, avec son

Université, son Institut supérieur

d’Enseignement professionnel, son

Datacenter, son Super Calculateur, son

Parc des technologies numériques, le

laboratoire de l’IRESSEF et le complexe

biotechnologique de l’Institut Pasteur qui

est en cours de finition ; Diamniadio la sportive, avec son Arena et son stade ; Diamniadio l’internationale, avec son

Centre international des Conférences et

désormais la Maison des Nations Unies ;

Enfin Diamniadio au diapason des

exigences de transport moderne, rapide

et fiable, avec l’autoroute et le Train

Express Régional, dont la phase II, en

chantier avancé, connectera dans

quelques mois la ville à l’Aéroport

international Blaise Diagne.

Voilà la vision qui porte et oriente tout ce que nous faisons ici, en parfaite cohérence avec le Plan Sénégal Emergent.



Dear Members of the United Nations System in Senegal, this House is now your common home. Cette Maison est votre habitat commun. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler, parce que nous voulons rester les Nations Unies.

Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l’idéal de notre Organisation comme le veut sa charte : c’est-à-dire être un centre où s’harmonisent les efforts des nations pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique et social des euples. Alors, je vous dis en langue nationale wolof : dal leen ak jamm ci seen keur. Soyez les bienvenus chez vous".