Ibrahima Sarr, SG SYNTPT : « On va descendre dans la rue... On ne va pas mourir sous nos lits! »

Les agents de La Poste ont encore boycotté les bureaux et points de travail pour répondre à l'appel du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications, section La Poste.

Face à la presse, le SG dudit syndicat, dans un discours musclé et une ambiance survoltée, décrète : "On va se battre avec les moyens syndicaux. On va descendre dans la rue. On va poser des actes forts en entreprise parce qu'on ne va pas mourir sous nos lits." Un message adressé à la direction de l'entreprise qui est à l'agonie...