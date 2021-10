IPRES : le Conseil d'administration offre des médicaments d'une valeur de plus de 153 millions de francs Cfa et préfinance 4 hôpitaux de Dakar de près de 400 millions

C'est à travers un communiqué que le conseil d'administration de l'administration a annoncé la distribution, le

w

eek-end dernier, de médicaments et de consommables aux Centres

médico-sociaux (CMS) de Dakar, Madia Diop de Pikine et des régions de

Thiès, Mbour, Diourbel, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Louga, Saint-Louis,

Richard-Toll, Podor.



Des médicaments d’une valeur de plus de 153 millions francs Cfa ont été d istribués à tous ces centres médicaux et un préfinancement de près de 400 millions a été octroyé à 4 hôpitaux de Dakar. En effet, le Docteur Souleymane Diallo, Directeur de l’action sanitaire et sociale de l’IPRES annonce la prise en charge médicale que l’IPRES a remis ce lundi 04 octobre 2021 pour un financement de 378 millions 155 mille 764 F cfa à quatre (4) hôpitaux de Dakar en

attendant les autres préfinancements qui concerneront ses CMS disséminés dans le reste du territoire national.



L'ipres fait aussi savoir qu'une nouvelle commande de médicaments de

plus de 200. 000.000 F CFA est déjà en cours de préparation pour tous l es CMS du pays afin d’éviter autant que faire se peut certaines r uptures.