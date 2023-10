Hôpital de Gaza: le Hezbollah libanais appelle à une "journée de colère" mercredi

Le Hezbollah libanais a appelé à observer une "journée de colère" mercredi pour condamner un tir meurtrier contre un hôpital de la bande de Gaza, un "massacre" dont il accuse Israël.



"Que demain, mercredi, soit un jour de colère contre l'ennemi", a appelé le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, dans un communiqué, dénonçant un "massacre" et un "crime brutal".



Selon le ministère de la santé de Gaza, enclave gouvernée par les militants du Hamas en guerre contre Israël, au moins 200 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur un hôpital où des personnes déplacées s'étaient réfugiées. L'armée israélienne a nié toute responsabilité, évoquant un tir de roquette raté du Jihad islamique, autre groupe armé palestinien.



L'appel du Hezbollah a été lancé alors que des centaines de manifestants étaient rassemblés devant l'ambassade des Etats-Unis à Awkar, dans la banlieue nord de la capitale Beyrouth, où ils ont scandé "mort à l'Amérique" et "mort à Israël", selon des correspondants de l'AFP.



Les forces de sécurité libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui lançaient des pierres en direction de l'ambassade, nombre d'entre eux se couvrant le visage avec des keffiehs palestiniens, selon ces correspondants.



Des centaines de personnes se sont également rassemblées devant l'ambassade de France à Beyrouth, brandissant des drapeaux palestiniens et lançant également des pierres contre l'entrée principale de l'ambassade.



Des manifestations de colère ont également eu lieu dans les camps de réfugiés palestiniens des villes de Sidon et de Tyr, dans le sud du Liban. Les factions palestiniennes du Liban ont appelé à des rassemblements de masse mercredi pour condamner le tir contre l'hôpital.



Le Premier ministre intérimaire libanais Najib Mikati a décrété une journée de deuil national mercredi.