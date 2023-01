Hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine : Le chef de l’Etat Macky Sall a rendu visite aux blessés de l’accident de SIKILO…

A la sortie de l'hôpital, le chef de l’Etat a annoncé qu’au moment de sa visite, «plus de 20 corps ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leurs familles».

Il poursuit également que «le processus d’identification des autres corps se fera au fur et à mesure et l’Etat apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, aux blessés et à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances».

Arrivé en début d’après-midi à Kaffrine à la suite de l’accident qui a fait aux moins 39 morts et plusieurs autres blessés, comme vous le voyez sur ces images, le président de la République a rendu visite aux blessés de l’accidents, avant d’aller s'incliner à la mémoire des victimes à la morgue de l’hôpital Thierno Birahim Ndao.