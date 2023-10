Homicide involontaire, conduite sans permis ni assurance… : Un policier cause deux morts et s’en sort avec deux mois de sursis !

Bien qu'ayant reconnu avoir causé deux morts alors qu'il conduisait son véhicule sans permis, ni licence encore moins une quelconque assurance, le policier M. T. Ndiaye n'a écopé que de deux mois de prison assortis de sursis a-t-on appris ce vendredi, à la page 8 du journal L’AS.

D’après nos confrères, il s’agit d’une simple tape sur les doigts aux yeux des familles des victimes scandalisées par le verdict. Revenant au profil du mis en cause,

L’AS renseigne que l’agent de police bénéficiant d'une indisponibilité pour des raisons de santé mentale, a fait face ce jeudi 12 octobre devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel pour répondre des charges d'homicide involontaire, conduite sans permis, ni licence et ni assurance. Le 23 août de cette année 2023, M. T. Ndiaye avait quitté Dakar pour se rendre à Touba pour la célébration du grand Magal. En cours de route, le flic a pris deux clients qui ont dû débourser chacun trois mille FCFA pour le trajet. Mais, une fois à hauteur de la commune de Bambey, sur l'autoroute Thiès-Touba plus communément appelée "lla Touba", M. T. Ndiaye s'est endormi au volant. Et, l'inévitable s'est produit lorsqu'ayant perdu le contrôle de son véhicule, le flic est allé percuter de plein fouet un camion gros-porteur.

Le choc a été d'une violence telle que les deux passagers sont morts sur le coup avant même l'arrivée des secours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, M. T. 9Ndiaye qui était toujours dans les bras de Morphée jusqu'à l'intervention des pompiers, n'a même pas eu la moindre égratignure. Il en est sorti indemne.

Devant la barre hier, L’AS relate que le policier a reconnu qu'il n'avait pas de permis de conduire valide, et qu'il n'avait ni licence encore moins d'assurance. Au juge, il a indiqué qu'il s'était endormi au volant à cause des médicaments qu'il prend quotidiennement. Aussi, l'agent de police M. T. Ndiaye a-t-il également reconnu qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Cause pour laquelle il bénéficie d'une indisponibilité de travail.

N'ayant pas jugé utile de se lever pour faire un réquisitoire, le procureur est resté assis pour requérir l'application de la loi. « Aujourd'hui, le tribunal a au moins appris des choses sur la santé mentale de mon client qui est aujourd'hui traumatisé. Il a des problèmes psychiatriques. Il est suivi à l'hôpital Principal de Dakar. Toutes choses qui font qu'il peut bénéficier d'une application extrêmement bienveillante de la loi. C'est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice », a plaidé Me Serigne Diongue, l'avocat de la défense.

Une plaidoirie qui a convaincu le tribunal qui, bien que reconnaissant le policier M. T. Ndiaye coupable de tous les chefs, l'a condamné à une peine d'avertissement de deux mois avec sursis et une amende de cent mille francs.a