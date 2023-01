Hausse sur le prix du gasoil : L’essence pirogue et le gaz butane exemptés…

L’essence pour pirogue et le gaz butane ne sont pas concernés par la hausse annoncée sur le prix du carburant. L’annonce est du ministère du pétrole et des énergies renouvelables.



Dans un document rendu public, les services du ministre Sophie Gladima précisent que la hausse du prix de ces deux produits à fort usage risquerait d’avoir des conséquences négatives.



« Le prix de l’essence pirogue (subventionnée à hauteur de 34%) et du gaz butane (subventionné à hauteur de 55%) ne sont pas concernés. En effet, l’essence est un produit très utilisé dans le secteur de la pêche, vital pour l’économie sénégalaise et principale source de revenus d’une large frange de la population.



Quant au gaz butane, une hausse de son prix risquerait de pousser de nombreux ménages, notamment en milieu rural, à le délaisser pour se tourner vers le charbon de bois, avec des conséquences très négatives en terme de développement durable », renseigne le document qui souligne également que « l’État a décidé de procéder à des ajustements dans sa politique de subvention, en améliorant le ciblage afin de garantir que la compensation versée chaque année dans ces segments, impacte effectivement le service public à l’électricité et la sécurisation de l’approvisionnement du pays en combustible. »



Le même document indique que pour l’année 2023, il est prévu « 804,5 milliards de subvention du service énergétique en 2023, si aucune mesure n’est prise, après avoir coûté 750 milliards en 2022 dont 266 milliards pour l’électricité et 484 milliards pour le carburant. »