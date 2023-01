Hausse du prix de l’électricité : La décision entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour le post paiement et le 09 janvier 2023 pour le prépaiement

Pour l’année 2023, le gouvernement sénégalais a annoncé un réajustement dans la subvention du prix de l’énergie et du carburant. C’est dans ce cadre qu’une hausse sera opérée sur l’électricité et le gasoil. Dans un communiqué rendu public, la direction générale informe que cette décision de hausse sur l’électricité entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour le post paiement et le 09 janvier 2023 pour le prépaiement.



« Portant réajustement des tarifs Basse Tension, Moyenne Tension et Haute Tension à compter du 1er janvier 2023, la Décision Nº 2022-54 de la Commission de Régulation du Secteur de l'Energie (CRSE) en date du 30 décembre 2022 porte sur le réajustement des tarifs de vente au détail exclusif de l'électricité, à partir du 1er janvier 2023. Cette décision valide la nouvelle grille tarifaire mise en annexe.

Elle annule et remplace celle appliquée depuis le 1er décembre 2019, et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour le post paiement et le 09 janvier 2023 pour le prépaiement », renseignent les services de Pape Demba Bitèye...