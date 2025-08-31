Habib Diallo/ Retour au FC Metz


Habib Diallo/ Retour au FC Metz
Cinq ans après son départ pour Strasbourg, puis un passage en Arabie Saoudite (Al-Shabab et Damac FC), l’attaquant sénégalais Habib Diallo fait son grand retour au FC Metz. Il s’est engagé pour trois saisons, jusqu’en 2028, après avoir résilié son contrat avec Al-Shabab.

À 30 ans, Diallo revient avec une solide expérience:
- 53 buts et 11 passes décisives en 150 matchs de Ligue 1
- Ancien capitaine messin
- Formé à Génération Foot, il connaît bien le club et son environnement.

Le FC Metz, en difficulté offensive en ce début de saison (aucun but inscrit en deux matchs), espère que Diallo apportera du dynamisme et de l’efficacité devant le but. Le transfert a été conclu pour 1,5 million d’euros, un montant jugé raisonnable pour un joueur de son calibre.
Autres articles
Dimanche 31 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable - 29/08/2025

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat » - 28/08/2025

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige - 28/08/2025

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière - 28/08/2025

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe ) - 26/08/2025

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats - 25/08/2025

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium » - 24/08/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72) - 24/08/2025

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace - 24/08/2025

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané - 24/08/2025

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala - 23/08/2025

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80) - 23/08/2025

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026 - 23/08/2025

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali

1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali - 23/08/2025

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés

Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés - 22/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule

1/4 Afrobasket Masculin : Le Sénégal surclasse le Nigéria et retrouve le Mali, déjà vaincu en Poule - 21/08/2025

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali - 20/08/2025

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales

1/4 Afrobasket Masculin : Les Lions rugissent, écrasent le Nigeria (91-75) et filent en demi-finales - 20/08/2025

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …

PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée … - 20/08/2025

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria

1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria - 20/08/2025

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco - 20/08/2025

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan - 19/08/2025

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale - 17/08/2025

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi - 16/08/2025

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière - 15/08/2025

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D - 14/08/2025

RSS Syndication