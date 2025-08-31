Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Cinq ans après son départ pour Strasbourg, puis un passage en Arabie Saoudite (Al-Shabab et Damac FC), l’attaquant sénégalais Habib Diallo fait son grand retour au FC Metz. Il s’est engagé pour trois saisons, jusqu’en 2028, après avoir résilié son contrat avec Al-Shabab.



À 30 ans, Diallo revient avec une solide expérience:

- 53 buts et 11 passes décisives en 150 matchs de Ligue 1

- Ancien capitaine messin

- Formé à Génération Foot, il connaît bien le club et son environnement.



Le FC Metz, en difficulté offensive en ce début de saison (aucun but inscrit en deux matchs), espère que Diallo apportera du dynamisme et de l’efficacité devant le but. Le transfert a été conclu pour 1,5 million d’euros, un montant jugé raisonnable pour un joueur de son calibre.