Guinée Bissau / Nouveau gouvernement : L’opposition rafle les ministères clés

Après avoir perdu le parlement, le président de la Guinée, Umaru Cissokho Emballo a vu son rival et SG du PAIGC contrôler aussi le gouvernement.





Ainsi, après sa nomination le 7 août dernier, le Premier ministre Geraldo Martins, a nommé 34 ministres.





Le gouvernement est connu, on note dix-neuf postes. Les départements clés comme ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des Finances, sont revenus au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), principale composante de la coalition Pai-Terra Ranka. L’opposition contrôle 19 ministères.





Le Madem G15 n'est pas représenté dans le nouveau gouvernement. Ce qui signifie, si on en croit Braima Camara, qu'il reste dans l'opposition.