Guerre Israël-Hamas : L'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar condamne les attaques perpétrées contre le peuple palestinien et tire la sonnette d'alarme

Dans un communiqué lu à Dakaractu, l'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar condamne fermement " l'oppression et les crimes continus du régime sioniste depuis plus de 7 décennies contre le peuple opprimé de Palestine et surtout les récentes attaques cruelles et brutales de ce régime".



L'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar déplore ainsi la " destruction de maisons et d'infrastructures avec des bombardements aveugles et l'utilisation de bombes au phosphore, siège, coupure d'eau et d'électricité et empêchement d'envoi de nourriture et de médicaments à la population de Gaza...". La représentation diplomatique d'Iran n'a pas manqué de fustiger " la profanation des lieux saints musulmans, comme la mosquée Al-Aqsa première Qibla pour les musulmans".



" La Palestine est vivante et restera vivante. Il ne fait aucun doute que la poursuite des bombardements à Gaza attisera la colère des nations de la région, et c'est un avertissement que le guide suprême de la Révolution islamique d'Iran a déjà donné que " si les crimes du régime sioniste continuent, nul ne pourra plus arrêter les musulmans et les forces de résistance", a-t-il averti.



Dans la même veine, l'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar de demander aux organisations et institutions internationales responsables, dont le Conseil de Sécurité des Nations Unies, " de remplir leurs obligations..., d'agir et de ne pas fermer les yeux sur tous ces crimes et génocides manifestes...".