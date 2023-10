GALA des 100 entreprises les plus dynamiques : le DG de DDD Ousmane Sylla désigné meilleur manager du secteur du transport public en Afrique.

Le directeur général de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, remporte la Palme internationale, prix du meilleur manager du transport public en Afrique, à travers DDD à cause de son expertise, sa capacité d'innovation, sa capacité de conquérir le marché national et international et son impact sur l'économie nationale. La cérémonie s'est tenue ce samedi 14 octobre 2023 dans les locaux du King Fahd Palace de Dakar, en présence des directeurs généraux et staffs des 100 entreprises les plus dynamiques de l'Afrique en 2023.



Un très grand honneur est revenu au Sénégal grâce aux résultats obtenus par la société nationale Dakar Dem Dikk, sous le management de son directeur général Ousmane Sylla, par ailleurs maire de la commune de Kédougou.

Selon lui "la société Dakar Dem Dikk participe énormément à l'amélioration des conditions de voyage, le désenclavement de plusieurs localités et l'intégration sous régionale." Toujours selon lui, "c'est grâce à la confiance et au soutien de son Excellence le président de la République Macky Sall, à qui je dédie ce prix." Il a tenu également à remercier toutes les équipes administratives, techniques et financières de DDD.





Le "GALA des 100 entreprises les plus dynamiques" a fini d'acquérir ses lettres de noblesse en étant durant toute une décennie l'événement phare de la célébration des entreprises africaines et la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique...