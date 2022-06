France/Législatives : Manuel Valls éliminé dès le premier tour

L’ancien Premier ministre français, Manuel Valls, a annoncé, sur son compte Twitter ce dimanche soir, son élimination dès le premier tour des législatives dans la 5e circonscription des Français de l'étranger et a ensuite fermé son compte Twitter. Avant de fermer son compte, Manuel Valls, qui était candidat officiel de la majorité présidentielle, avait admis sa défaite et avait reconnu que « sa candidature n’avait pas convaincu ».

Selon des résultats non officiels, l’ancien chef du gouvernement de François Hollande n’a recueilli que 15.85% des voix le plaçant en troisième position.

Prenant acte de ces résultats, Valls a remercié « les électeurs qui lui ont fait confiance ». « Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu », a poursuivi l’ancien Premier ministre qui misait sur ces élections pour relancer sa carrière politique. En effet, après avoir quitté Matignon, Valls était parti en Espagne en 2019 pour se présenter aux élections municipales de Barcelone qu’il avait également perdues. Espérant « tirer les conséquences », Valls a appelé « à faire barrage au candidat de la gauche unie (NUPES), Renaud Le Berre.

Ce dernier est arrivé en tête avec 27.24% des suffrages suivi de près avec 25.39% par le député sortant, Stéphane Vojetta, dissident du parti présidentiel. Les deux candidats s’affronteront à partir du 10 juin prochain.

Les citoyens de l’étranger ont un calendrier légèrement différent de la métropole et les résultats définitifs des 11 circonscriptions seront connus dans la nuit de dimanche à lundi. Quant aux Français de la métropole, ils voteront dimanche 12 juin.

AA