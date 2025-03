France: Le Pen inéligible cinq ans et condamnée à quatre ans de prison, dont deux ferme sous bracelet

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a été condamnée lundi à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate, ce qui lui barre la route de l'Elysée en 2027, et à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ferme sous bracelet électronique.



En son absence, car elle a quitté la salle d'audience au moment de l'annonce de la peine, le tribunal a mis en avant le "rôle central" de Mme Le Pen dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen, et invoqué "le trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique".