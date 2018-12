Fouta : En visite dans les villages de Koweït, Wendou bosseabé, Walidiala et Polel diaobé, Abdou Karim Sall prêt à réélire Macky Sall

L'ingénieur en télécommunications, Abdou Karim Sall ne se limite pas à affectionner seulement son seul domaine de compétence. En effet, il est aussi connu pour son attachement à son terroir et particulièrement à Orkadiéré. Ainsi, dans le cadre de sa tournée dans certaines localités, le DG de l'ARTP a laissé entendre qu'il est au chevet de la population de Matam, pour non seulement raffermir les liens, mais aussi, hors tout clivage politique, "donner" un second mandat au président Macky Sall. Un travail qu'il estime à portée de main si toutes les forces convergent vers cette mission.

Aux populations de "Koweït", il a manifesté sa volonté de les appuyer à travers la construction de mosquées. Ce qui répond également aux exigences de Macky Sall qui, selon le natif de Orkadiéré, est un homme social.

Il s'est également rendu à Walidiala, village natal de sa mère où il a recueilli les différentes doléances des habitants et s'engage d'ailleurs à les soutenir par rapport à l'électrification, la résolution du problème lié à l'eau entre autres...

Une fois à Wendu Bosséabé, il en a profité pour rappeler la nécessité pour tous les acteurs politiques de travailler en vue de réélire leur candidat en 2019.

Abdou Karim Sall a finalement terminé sa tournée ce lundi dans le village de "Polel Diaobé" où il s'est adressé particulièrement à la jeunesse et les femmes et a assuré de mettre les moyens adéquats pour son épanouissement.