Formation professionnelle: le projet de budget est estimé à 92,251 milliards FCFA.

Le projet de budget au titre de l'année 2024 du Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion est en cours d’examen à l’assemblée nationale. Il est arrêté à 92 251 181 798 FCFA en Autorisations d'engagement (AE) et en Crédits de paiement (CP).







Les crédits du projet sont répartis entre trois (3) programmes que sont: le Programme lié au développement de l’apprentissage, le programme de développement des offres de formation professionnelle et technique et enfin le programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative.







Le projet de budget est défendu devant les parlementaires par le ministre Mariama Sarr assistée par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.





El H. M. BÈYE