Formation d’un nouveau gouvernement : « C’est une équipe qui peut faire de grandes choses… » (Adji M. Kanouté)

Juste après la formation du deuxième Gouvernement, la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), Adji Mergane Kanouté, a salué la qualité de ses membres. « On a vu d’excellents profils avec des parcours intéressants et qui sont des professionnels. C’est pertinent que ces ministres poursuivent le travail entamé. Ce sont des hommes et des femmes investis de la confiance du Président de la République qui compte sur eux pour traduire en actes concrets sa vision qui a déjà transformé le Sénégal », a affirmé Adji Mergane Kanouté interrogée par nos confrères du journal Le Soleil.



La vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité indique par ailleurs, qu’il est bien possible que cette équipe fasse de grandes réalisations, même s’il ne reste que moins de six mois. « Les 4 objectifs déclinés par le Premier ministre pourront être mis en œuvre avec l’appui du chef de l’État », a-t-elle indiqué.



Adji Mbergane Kanouté se félicite également du retour du président du groupe parlementaire de BBY, El Hadji Oumar Youm, dans le gouvernement en tant que ministre des Forces Armées de même que la nomination du questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia au ministère de l’Élevage. Appréciant positivement le travail de ces derniers à l’Assemblée nationale, la parlementaire demeure convaincue qu’ils vont réussir leur mission dans le nouveau gouvernement.