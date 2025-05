Fonds-Covid-19 : Mansour Faye devant la commission d’instruction de la HCJ ce Lundi 26 Mai pour un préjudice provisoire de 2.749.927.498 FCFA

Il a été successivement ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ( du 6 juillet 2014 au 5 avril 2019), ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale ( du 7 avril 2019 au 1er novembre 2020) et ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ( du 1er novembre 2020 au 2 avril 2024).



Actuellement maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye fera face ce Lundi 26 Mai à la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. En effet, la Cour des Comptes a révélé des faits de surfacturation sur le prix du riz dans lesquels serait impliqué l’ancien ministre.



Des faits révélés et qui laissent apparaître, selon la résolution de l’assemblée nationale portant mise en accusation de Mansour Faye, « des indices et présomptions graves et concordants d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d’intérêt, de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux, et complicité de ces chefs. »

Le préjudice est évalué provisoirement à la somme de 2.749.927.498 FCFA...