Fonction publique : La masse salariale en forte hausse, une pression sur le budget de l’État

Le rapport de l’ANSD met en lumière une augmentation significative des charges liées à la fonction publique en 2024. Le salaire moyen dans la fonction publique a progressé de 31 % sur un an, passant de 98,7 milliards de FCFA en décembre 2023 à 129,2 milliards en décembre 2024.



Cette hausse s’accompagne d’un accroissement des effectifs de la fonction publique, qui atteignent désormais 183 086 agents, soit une augmentation de 3,7 % en un an.



Un poids budgétaire croissant



L’augmentation de la masse salariale pose un défi majeur pour les finances publiques. Avec des recettes fiscales en baisse, l’État doit faire face à une pression accrue sur son budget. La part des salaires dans les dépenses publiques devient de plus en plus importante, ce qui limite les marges de manœuvre pour les investissements dans les infrastructures et les services publics.



Une autre tendance préoccupante est la hausse des frais d’hospitalisation des fonctionnaires, qui ont explosé de 278,9 % en décembre 2024. Ce chiffre suggère une augmentation des dépenses de santé prises en charge par l’État, probablement en raison d’un vieillissement de la population active ou d’une hausse des coûts médicaux.



Face à cette situation, le gouvernement devra envisager des réformes pour mieux maîtriser l’évolution des dépenses publiques. Une modernisation de l’administration et une meilleure rationalisation des effectifs pourraient être nécessaires pour contenir la hausse des charges salariales.