Fiscalité : Plus de 30 journalistes sénégalais outillés

Le forum civil en partenariat avec la convention des jeunes reporters du Sénégal, a initié un programme de formation sur la fiscalité. L’objectif est de capaciter les journalistes sur les productions et la rédaction de sujets relatifs à la fiscalité. Le thème de cette formation est le « renforcement de capacités des journalistes sur la mobilisation de ressources, la fiscalité équitable et la lutte contre les flux financiers illicites ».



C’est plus de 30 journalistes venant de Dakar et des autres régions du Sénégal ont bénéficié de cette formation pour éviter les interprétations et conceptions fausses sur les données techniques liées à la fiscalité.



Pour sa part le forum civil entend accompagner cette initiative comme c’est déjà le cas pour certains confrères dans le cadre de leurs enquêtes.