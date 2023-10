Financement du Sénégal par le FMI à hauteur de 166 milliards de francs CFA: Les interrogations du Forum Civil

Le Fonds Monétaire International (FMI) à l’issue d’un accord de principe, va financer le Sénégal pour un montant de 166 milliards Fcfa avant la clôture des opérations financières au titre de la gestion 2023. L’information a été donnée hier à l’occasion d’une rencontre entre le ministre des finances et du budget et la délégation du FMI en mission du 12 au 24 octobre 2023. Mais ce financement semble cristalliser toutes les interrogations des acteurs de la société civile.







Dans un communiqué rendu public, le forum civil rappelle que les 27 juin 2023, le Fonds Monétaire International (FMI) a publié un Communiqué dans lequel il était mentionné, que « le Conseil d'administration du FMI a approuvé une Facilité Elargie de Crédit (FEC) et un Mécanisme Elargi de Crédit (MEC) d'un montant de 1,51 milliard de dollars, et une Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) d'un montant de 324 millions de dollars avec le Sénégal ». Birahim Seck et ses compagnons de lutte estiment que « cette facilité vient d’être consentie à l’Etat du Sénégal par le FMI ».







Le Fonds Monétaire International (FMI) avait aussi informé que « les autorités sénégalaises se sont également engagées à renforcer les cadres de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption » en plus de faire le constat selon lequel « des actions urgentes sont également nécessaires pour remédier aux lacunes du cadre de LBC/FT afin d'éviter d'éventuelles répercussions macroéconomiques et de réputation négatives et de sortir de la liste grise du GAFI ».







A ce stade, précise le Forum Civil, « le Sénégal tarde à concrétiser des réformes sérieuses et structurelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques, de prévention et de lutte contre la corruption. Au contraire, nous assistons à une persistance de la mal gouvernance et de l’absence de redevabilité chronique entretenue par les organes de contrôle et/ ou de régulation ».







Le FMI est-il en train de fermer les yeux sur les engagements de l’Etat ? Le FMI est-il complice de la propension à la mal gouvernance au Sénégal dans un contexte où la jeunesse, une ressource stratégique, disparait de plus en plus en mer ou dans le désert sur les routes de l’émigration irrégulière ? Se demande le forum civil qui considère que face à ce qui pourrait être considéré comme « de la complicité de la part du FMI » rappelle que l’accès à l’information, pilier essentiel dans la prévention contre la corruption, est un énorme problème au Sénégal.







Au vu des constats, le Forum Civil, section Sénégalaise de Transparency International, demande au FMI de clarifier les conditions et indicateurs qui ont conduit au consentement à la facilité de 166 milliards de FCFA alors que les engagements de l’Etat ne sont pas respectés jusqu’à présent. Mais également invite le président de la République à rendre opérationnelles les réformes sur la transparence et la lutte contre la corruption notamment en matière de déclaration de patrimoine et de réforme des textes sur l’organisation et le fonctionnement de l’OFNAC. Au ministre en charge des Finances, le forum Civil demande d’initier des réformes structurelles pour une mobilisation optimale et transparente des ressources, notamment le rapport de redevabilité au lieu de se contenter de communication sur des généralités.