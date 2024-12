Fermeture de la base militaire française au Sénégal : « Nous restons ouverts, mais les termes changent » (Aminata Touré).

​Bassirou Diomaye Faye a souhaité la fermeture de la base militaire française. Comment le Sénégal devrait-il envisager sa Future coopération militaire avec Paris ? " On compte développer des partenariats avec tout le monde mais sous d’autres formes. Cela peut être des échanges de renseignements ou de la formation. Mais il faut se rappeler pourquoi les bases militaires étaient en Afrique. C’était pour venir au secours de gouvernements complètement à la solde et à la merci de la France. Nous avons dépassé cette période", a répondu la haute représentante du président de la République Bassirou Diomaye Faye, lors de son entretien avec Jeune Afrique. " Cela ne veut pas dire que c’est la fin de la coopération militaire avec la France, la Chine, les États-Unis ou qui que ce soit. Nous restons ouverts, mais les termes changent", a-t-elle précisé. " Aujourd’hui, les Africains ont davantage de souveraineté et cela passe par la souveraineté militaire".