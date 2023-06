Faux et usage de faux/un réseau de faussaires démantelé à Thies: 07 personnes, dont 02 agents de l’administration arrêtés

A la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état d'un trafic de fausses cartes grises dans la région de THIES, la Section de recherches de la gendarmerie de THIES a démantelé un vaste réseau de faussaires les 23 et 24 juin 2023. Les investigations menées depuis plusieurs semaines ont permis l’arrestation de sept (07) personnes dont deux (02) agents de l’administration. Des investigations menées aux domiciles des mis en causes a permis la découverte de plusieurs faux documents dont : 08 talons vierges de certificats d’immatriculation d’aptitude technique (anciennes cartes grises); 03 certificats d’immatriculation d’aptitude technique (carte grise numérisée); des plaques d’immatriculation ; 50 pièces d’identification et d’autres documents, un fusil de chasse, un revolver et un pistolet.