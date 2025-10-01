FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

Accélération des travaux jusqu’à 97%

Partenariat fiable avec des sociétés référencées pour finaliser les travaux

Érection du parc en Zone économique spéciale pour les entreprises installées

Décret de dénomination Sénégal Connect Park

Décret de nomination et de mise en place de la gouvernance

Opérationnalisation de Sénégal Connect Start up

Mise en place de la stratégie nationale des données

Mise en place de la stratégie nationale de l’IA

750 km de fibre optique entre le Sénégal et le Cap-vert

15 000 km de fibre optique à l’intérieur du pays

6 câbles sous-marins

2 data centers tiers 3

5 G pour tous les opérateurs

96% de la population a accès à la 4 G

60% du territoire est couvert

Plus de 20 millions de numéros de téléphone actifs

Digitalisation de l’administration

46 espaces numériques

Video surveillance pour les FDS et des Espaces numériques Ouverts connectés.

Alors que le Sénégal était pionnier dans la construction d’un parc de technologies numériques de haut niveau, nous voilà dépassés.Au moment où les pays sérieux travaillent à développer ce secteur du numérique, le Sénégal préfére insulter ou discréditer ceux qui se sont sacrifiés pour construire un parc achevé à 97%.Le projet a été lancé en 2015 et les travaux ont démarré en 2016 pour un montant de 45 milliards financé par la BAD.Oui, le Cap-vert a inauguré sonen mai 2025 pour un investissement total de 51,85 millions d’euros, la Côte d’ivoire son VITIB en septembre 2024, le Sénégal Connect Park sur 25 ha avec 45 milliards de francs cfa d’investissement est à l’arrêt depuis mars 2024 pour soit-disant chercher des malversations imaginaires et insultantes qui cachent une incompétence notoire de mon successeur.Respectez-nous !Respectez les Sénégalais !Le Senegal Connect Park est un projet lancé 7 années avant ma nomination en septembre 2022.Ce projet sur 25 ha comprend 11 bâtiments dont 3 tours de R+7 (12000 m² de bureaux, 5 bâtiments R+4 (centre d’affaires, centre d’innovation, centre de recherches, centre de formation), 2 bâtiments R+3 (data center et bloc administratif) et 1 hôtel R+4.La construction du parc technologique est achevée à 97% et 37 des 39 marchés sont entièrement exécutés. Les deux marchés restants ont trait aux équipements informatiques du datacenter qui nécessitaient une rallonge de 5 millions d’euros de la BAD. Ces marchés ont fait l’objet d’appel d’offres et les entreprises choisies sous la validation de la BAD.En juin 2023 et décembre 2024 des rapports d’audit ont été faits par la BAD et le ministère (audit interne) qui révèlent que la seule défaillance est celle de l’Etat qui peine à mobiliser ses ressources en contrepartie soit la somme de 10 milliards.Toutefois les rapports d’audit de la BAD avaient conclu que le projet serait compromis par les négligences de la Délégation du pole Urbain de diamniadio et l’Ageroute qui devaient réaliser les aménagements d’accés au parc soit 5 km de route et l’éclairage public.Donc pour faire simple, le projet a accusé du retard du fait du surcoût lié à la covid 19, la guerre en Ukraine, le non versement par l’Etat de sa contrepartie de 10 milliards et le changement des données techniques liées à la nature du sol de diamniadio.Selon les cabinets d’audit, toutes ces contraintes entraveront l’achévement et le fonctionnement Optimal du PTN et son attrait pour les entreprises TIC.C’est dans ce contexte que Senegal Connect Park a cherché des partenaires marocains spécialisés dans la gestion de parcs similaires pour finaliser les travaux extérieurs et les aménagements en lieu et place de la DGPU et de l’Ageroute.Dans la perspective de bénéficier d’un contrat de concession la société marocaine s’était engagée à verser 10 milliards pour financer les travaux indiqués et prendre en charge la construction de la seconde phase du projet sur 12 ha encore.Dans le schéma de réception partielle de la première phase sur 12 ha avant fin mars 2024, le partenaire a versé un acompte de 3 milliards de fcfa à Sénégal Connect Park pour réaliser la route d’accés et les travaux d’aménagement. L’ANER a installé 250 lampadaires solaires en 20 jours le long de la route financée exclusivement par la société privée marocaine.L’entreprise de Madame Samaké a réalisé entièrement et parfaitement les travaux de la route et les aménagements pour les besoins de la réception partielle sous la présence du Président de la République pour un coût de 2,2 milliards effectivement payés par la société marocaine via le Sénégal Connect park.Voilà qu’à la grande surprise, une enquête diligentée par le nouveau ministre tente de faire croire à un détournement de deniers publics concernant ces fonds privés.Quelle honte!Les fonds n’appartiennent pas à l’Etat du Sénégal.Les sommes ont été directement versées au compte du Sénégal Connect Park par la société privée.Le Directeur du Sénégal Connect Park a exécuté des dépenses liées au projet et dument justifiées, donc aucune dépense n’a été faite à des fins personnelles à ma connaissance.L’entreprise de Madame Samaké, par expertise technique, a fini de prouver qu’elle a même perdu prés de 250 millions sur ce marché compte tenu de la mobilisation exceptionnelle de ses équipes.Aucune somme n’a été encaissée ni par la DAGE, ni le Ministére, encore moins le Ministre.Donc en quoi un Ministre peut être comptable de dépenses d’une direction autonome comme la Poste, l’ARTP, la RTS, Senegal connect startup, la maison de la presse etc…?Soyons sérieux!Des innocents, le directeur de Sénégal Connect Park et son gestionnaire sont en détention injustement.Ils n’ont rien détourné. D’ailleurs, il leur est impossible de faire des dépenses sans rapport aux travaux. Les audits diligentés en 2023 et décembre 2024 n’ont révélés aucune anomalie.Comment après avoir exécuté plus de 45 milliards de travaux et 39 marchés depuis 8 ans sans aucun manquant et sous la validation de la BAD, ils vont s’aventurer à détourner des sommes privées et dont les bénéficiaires ont déclaré avoir effectivement perçu ?Nous attendons de l’Etat, le paiement de sa contrepartie financière (10 milliards) au lieu de chercher à discréditer d’honorables personnalités qui ont conduit d’une main propre et avec rigueur des travaux à hauteur de 48 milliards.Monsieur le Ministre des télécoms devraient suivre mon exemple en réalisant en une année :Pour conclure, notons que le Ministre Moussa Bocar THIAM n’a été cité nulle part dans cette affaire et ceux qui rêvent de le voir comparaître devant la haute Cour de Justice doivent d’abord asseoir une accusation crédible, sérieuse, apolitique avec des indices graves et concordants.Il n’a absolument rien à se reprocher et il n’est ni auteur, ni complice, ni commanditaire, ni bénéficiaire d’un quelconque détournement de deniers publics. Comme disait l’autre, jusqu’à l’extinction du soleil aucune prévarication de ressources publiques ne saurait lui être imputable.Donc arrêtez de lancer des réquisitions à la CENTIF, aux notaires et aux banques pour chercher un enrichissement illicite. D’ailleurs, rien n’a été trouvé.Donc, travaillez ! 2029 approche à grand pas!N’oubliez pas de remercier le Président Macky Sall pour ce legs aux générations futures.Ancien Ministre de la communication et des télécoms de Septembre 2022 à Mars 2024