FALLING WALLS 2022 La Fondation Naumann reste aux côtés des porteurs de projets novateurs

La Fondation Naumann pour la Liberté reste dans la dynamique d’accompagner les lauréats du Falling Walls. L’assurance a été donnée par Antoinet Gning, chargé de programme dans cette Fondation. Il s’exprimait, le jeudi dernier, après la désignation de Cheikh Ahmed Dème comme lauréat de l’édition 2022. « Le Falling Walls permet de détecter les talents et aussi facile la mise en œuvre de leurs projets. Ils apportent des réponses aux problèmes du monde », a déclaré Antoinet Gning. Il a ajouté que l’innovation doit être la règle au regard des enjeux et des exigences du développement.

Cette année, c’est l’inventeur d’une méthode révolutionnaire de traitement des eaux usées qui va représenter le Sénégal à Berlin, en Allemagne.

Le charbon écologique de ce Sénégalais appelé encore bio-char épure les eaux usées. L’intérêt de cette technologique, c’est qu’elle est à la portée des unités industrielles. Son utilisation à grande échelle pourrait aider à éviter les rejets sans traitement des déchets liquides.

La start-up (Prodem) ou le Professionnel des déchets ménagers est à l’avant-garde de la protection de l’environnement. « Nous utilisons le charbon écologique pour le traitement des eaux usées pour dépolluer et décontaminer l’eau », a affirmé Cheikh Ahmed Dème. Le défi c’est de confectionner beaucoup de prototypes et de les écouler à grande échelle. L’usage à grande échelle du charbon écologique contribuera également à réduire la pression sur les forêts. En somme, la start-up à fort impact en termes de préservation de l’environnement a convaincu les membres du jury. « Les entreprises peuvent utiliser cette méthode pour traiter ses eaux usées. Elle est moins coûteuse », a avancé Cheikh Hamed Tidiane Dème.

Le Directeur pour l’Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, Jo Holden, s’est réjoui de la pérennisation de cette compétition. La preuve, elle attire de plus en plus de candidats. Jo Holden croit que lauréat de 2022 franchira la dernière étape à Berlin, en novembre 2022. « Nous pensons que lauréat sénégalais remportera le Falling Walls Lab de Dakar », a estimé Jo Holden. Ce dernier est largement revenu sur le bien-fondé de soutenir cette compétition. Le but, c’est de libérer les talents de créateurs et le potentiel des jeunes. « Ce concours offre de la visibilité au lauréat qui a la chance de rencontrer des personnes qui financent son projet. Il aura aussi une occasion de tisser des relations avec d’autres entrepreneurs qui ont de l’expérience », a indiqué Jo Holden. Le Falling Walls Lab est organisé depuis quelques années, au Sénégal, par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Faudrait-il le rappeler, cette Fondation appuie depuis des années des porteurs de projets novateurs. C’est la seule réponse à l’équation de l’employabilité des jeunes.

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) a comme point d’honneur d’investir dans l’encadrement des jeunes startups et des jeunes entrepreneurs. Beaucoup de ces jeunes ont bénéficié des sessions de mise à niveau. Certains d’entre eux s’en tirent à bon compte. Ils ont fondé des entreprises qui font leur chemin, ils emploient des jeunes. Donc, la contribution de la Fondation a été plus déterminante dans leur carrière, dans leur vie professionnelle. La Fondation a créé un espace d’échange d’expériences qui ne cesse de gagner en audience au fil des éditions.