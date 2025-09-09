Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé "de hauts responsables" du Hamas

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir mené une frappe contre des "hauts responsables" du mouvement islamiste palestinien Hamas, peu de temps après que des explosions ont été entendues à Doha au Qatar.
"L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas", dit l'armée dans un communiqué, sans préciser le lieu de l'attaque.
Le Hamas n'a pas encore réagi.
