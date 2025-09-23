Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes

La France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes à la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien, a averti Emmanuel Macron mardi lors d'un entretien accordé à BFMTV depuis New York.
"On est prêt. On a planifié toutes les options possibles, c'est-à-dire qu'on ne restera jamais inerte. C'est juste qu'on planifie les choses et qu'on défendra toujours les intérêts de la France partout où elle est représentée", a déclaré le président français.
