Espagne: Deux pirogues avec un total de 273 migrants dont 2 bébés partis du Sénégal, arraisonnées à Ténérife

La première embarcation transportait un total de 133 migrants dont 8 femmes, 2 mineurs et 2 bébés.



Ils étaient partis du Sénégal pour rejoindre l'Espagne. Les garde-côtes espagnols qui ont intercepté leur pirogue, ont pris la peine de les accompagner jusqu'à Ténérife.



Dans la même journée, une autre pirogue a accosté à Ténérife. Ses passagers sont au nombre de 140 dont 1 femme et 2 mineurs.



Parmi eux, un homme, la femme et les deux mineurs sont restés à El Hierro....