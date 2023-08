Escroquerie sur des faux baux: Me El Mamadou Ndiaye devant le juge ce lundi

Comme le révélait Libération dans sa parution d’hier, sur ordre du procureur général, la Sûreté urbaine (Su) avait arrêté jeudi l'avocat à la Cour et responsable de Taxawu Sénégal élu maire de Thiaroye-sur-mer sous la bannière de Yewwi askan wi (Yaw).



Suspendu récemment par le conseil de l'Ordre, sur la base du dossier transmis par le parquet général Me El Mamadou Ndiaye a été déféré hier pour complicité d'escroquerie. Après un retour de parquet, il sera édiflé sur son sort lundi.



En effet, l’avocat est cité dans la vaste escroquerie sur de faux baux en centre-ville qui avait valu un séjour en prison et une condamnation couvrant sa peine à Ournar Sow, pdg d'Odis group. Dans le cadre de cette affaire, pas moins de 3 milliards de FCfa avaient été escroqués à des investisseurs qui croyaient acheter des terrains avec des papiers conformes en centre-ville. Ils se sont rendus compte au moment de procéder aux mutations que tous les baux étaient loin d'être légaux.





D’après le journal Libération, il était ressorti de l'enquête confiée à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations qu'une partie des fonds en cause, notamment la somme de 800 millions de FCfa - et non 300 comme nous l'écrivions, était passée par Me El Mamadou Ndiaye. Ce dernier a présenté cette somme comme ses «honoraires ».